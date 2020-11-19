  • $7,5741
  • 9,0152
  • 454.889
  • 1313.02
19 Kasım 2020 Perşembe 21:48 | Son Güncelleme:

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

<h3>Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</h3><h3>4.75 PUANLIK ARTIŞ</h3><p>Merkez Bankası, politika

19 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti

Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.