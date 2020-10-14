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14 Ekim 2020 Çarşamba 14:07 | Son Güncelleme:

Hatay'da yangından zarar gören alanlar ağaçlandırılıyor

AA

Hatay'da 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan orman yangınları sonucunda zarar gören alanları ağaçlandırma çalışması başladı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, zarar gören alanlar temizlendikten sonra fidan dikimine hazır hale gelecek.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılabilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.

İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, fidan dikimine hazır olacak.

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

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