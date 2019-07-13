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  3. Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, ev sahibi ile eski kiracısı arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan ev sahibi Emre K. ile eski kiracısı Semir S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ev sahibi ve kiracısı birbirlerine silahla ateş etti.

Olayda ev sahibi Emre K. ile eski kiracısı Semir S. silahla yaralandı.

Yaralanan Semir S. özel bir hastaneye, Emre K. ise Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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