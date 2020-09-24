Hatay'da ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Hatay Valiliği, Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdahalerle kontrol altına alındığı belirtti. Öte yandan, ormanlık alanın 8 noktasını ateşe verdiği iddia edilen şüpheli Fatih M.'nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

8 ayrı noktada meydana gelen yangınla ilgili valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınına müdahale esnasında Arsuz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personel tarafından yangını çıkaran şahıs fark edilerek yakalanmış ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesine olay yerinde teslim edilmiştir. Şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmıştır."