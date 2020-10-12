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12 Ekim 2020 Pazartesi 08:48 | Son Güncelleme:

Hatay'da ilginç olay: Sigara yakmak için çakmağını çıkarınca darbedildi

Hatay'da ilginç olay: Sigara yakmak için çakmağını çıkarınca darbedildi
DHA

Hatay'da sigara içmek için cebinden çakmağını çıkaran kişi çevredekiler tarafından kundakçı sanılınca darbedildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Sigara içmek için cebinden çakmağını çıkartan kişi, çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredekiler tarafından darbedildi.

DHA'da yer alan habere göre, darbedilen kişi, arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçmaya çalışırken kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan kişi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayı gerçekleştiren kalabalık grubun, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı olduğu gerekçesiyle kişiyi darbettiği ileri sürüldü. Polis ekipleri yaralanan kişiyi önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

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