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  3. Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler

Hatay'da deprem mi oldu" Hatay'da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu" Kandilli son depremler

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kandilli son depremlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kandilli son depremlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklük : 4.0 (Mw)

Yer : Akdeniz, 29.95 km. Yayladagi (Hatay)

Tarih-Saat : 15.04.2020, 17:11:54 TSİ

Enlem : 35.9236 N

Boylam : 35.5858 E

Derinlik : 53.48 km


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