Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

AA'nın aktardığı habere göre, alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

BAKAN PAKDEMRLİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde Hatay'daki orman yangınına ilişkin son gelişmeleri takip etti.