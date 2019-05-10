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  3. Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüphe üzerine bir grubu durdurdu. 

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 35 Suriye uyruklu, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ilçe merkezi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 26 Suriyeliyi yakaladı. 

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

(AA)

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