  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
26 Aralık 2020 Cumartesi 22:35 | Son Güncelleme:

Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
AA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin."
<p>AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı siyasi mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden AİHM'in

Savcı Sayan neden hedef? AİHM'in Demirtaş kararı siyasi mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız 15 gerçek

Mehmetçik sınırda dosta güven düşmana korku salıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.