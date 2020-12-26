Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin."