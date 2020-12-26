26 Aralık 2020 Cumartesi 22:35 | Son Güncelleme:
Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin."