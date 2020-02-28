Hatay Valiliği asker aileleri için telefon numarası paylaştı

Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelerinin ulaşabileceği iletişim numarasını açıkladı.

Açıklamada, “Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki askerlerimizin durumu ile alakalı bilgi almak isteyen aileler için özel bir birim oluşturuldu” denildi.Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle

*27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.