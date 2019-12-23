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  3. Hatay merkezli 2 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 gözaltı

Hatay merkezli 2 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 gözaltı

Hatay merkezli 2 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 gözaltı

Hatay merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında eski polis ve halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA


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