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12 Ekim 2020 Pazartesi 01:38 | Son Güncelleme:

Hatay için tüm imkanlar seferber edilecek! Hainler yaktı, devlet saracak

Hatay için tüm imkanlar seferber edilecek! Hainler yaktı, devlet saracak

Hatay'da PKK'lı teröristlerin sabotajı sonucu çıkan ve 3 ilçeye sıçrayan orman yangınından geriye yürek yakan manzara kaldı. Devlet, vatandaşın zararını karşılamak ve ormanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı.

Hatay’da 9 Ekim’de ormanın 3 farklı noktasında çıkan ve Belen, İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangından geriye yürek yakan manzara kaldı. Alevlerin kuşattığı mahallelerdeki ağaçlar küle dönerken, ev ve otomobilleri zarar gören vatandaşlar temizliğe başladı. 14 evin küle döndüğü Fatih Mahallesi’nin Muhtarı Sedat Ulus, “Uçan kozalaklar evlerin içine girdi” dedi. İki arabası ve evi yanan Göktay Demir de, “Bir tek canımızı kurtardık. Hiçbir şeyimiz kalmadı” diye konuştu.

ALÇAKLARA ŞENLİK!

Devlet yaraların sarılması için hasar tespitine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da size geçmiş olsun dilekleri var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, hiç endişe etmeyin” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gereken her türlü yardımı Hatay’ımıza yapacağız” şeklinde konuştu. Terör örgütü PKK’ya bağlı grupların üstlendiği yangınlarla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi henüz bitmedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise “Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi yakıyor. ‘Kandil’de yere izmarit bile atılmıyor’ diyenler şimdi nerede?” dedi.

TOPRAKTA UYUDULAR

Kahramanmaras’ta 3 farklı yerde çıkan orman yangınında 65 hektar kül oldu. 44 saat süren aralıksız söndürme ve soğutma çalışmasında yorgun düşen yangın söndürme işçileri, toprakta yatarak uyudu.

SABOTAJ NÖBETİ

Sabotaj iddialarının ardından İskenderun’da önceki gece gergin geçti. Bazı vatandaşlar, ormanı yakmaya çalışan kişileri gördüklerini iddia edip sokakta nöbet tuttu.

300 HEKTAR KÜL OLDU

Hatay’da 33 saat sonra söndürülen yangınlarda 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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