Hastaneye gitmek için otostop yaptılar

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının 6. haftasında da toplu ulaşımdaki aksaklık devam etti. Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen bir hemşire gelen otobüse binme telaşı yaşadı. Saatlerce duraklarda bekleyen bazı vatandaşlar hastaneye ulaşmak için otostop çekmek zorunda kaldı.

Toplu taşıma araçlarının azaltılmasıyla mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.

KANAMASI VARDI

Kızıyla yolda kalan bir kadın otostop çekmek zorunda kaldığını belirterek, “Bugün sorun yaşadım, vasıta bulamadım. Şişli’den Bağcılar’a gitmem gerekiyordu, gitmekte çok zorlandım. İnsanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Aracım yok zaten. Kızımın ameliyat sonra tamponlarının çıkması gerekiyordu, kanaması vardı, hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadım” şeklinde konuştu.

YARIM SAAT YOLDA

Yürüyerek evine gitmeye çalışan tekstil işçisi Hasan Dilmaç ise, “İşten eve gidiyorum, tekstilde çalışıyorum. Yarım saat yürüyorum, Çiftehavuzlar’dan Seyran’a kadar yürüyorum” diye konuştu.