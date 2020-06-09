Hastanelerde normale dönüş

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda salgının ve bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir uygulamaya geçirildi. Alınan yeni kararlar, bakanlık tarafından kurum ve kuruluşlara gönderildi. İşte normalleşme süreci ve alınacak tedbirler:

HASTA ZİYARETİNE İZİN

Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasak. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı dışındaki hastalar günde bir defa ziyaret edilecek. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmeyecek. Hasta refakat hizmetleri aynı kişi tarafından sağlanacak.

MUAYENE ARASI 20 DAKİKA



Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının MHRS üzerinden randevu alınarak verilecek. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünit kullanılacak. Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olacak. Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenecek. Her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyon sağlanacak ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilecek.

KRONİK HASTALARIN RAPORLARI YENİ DUYURUYA KADAR GEÇERLİ



1 Ocak - 8 Haziran tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 7 Ağustos tarihine kadar verilecek. Rapor için hastaneye müracaatlar MHRS üzerinden yapılacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.



ASKERİ YOKLAMA RAPORLARI AİLE HEKİMLERİNDE



Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine başlanacak. Memur atamalarında, mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenleyecek. Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecek. Her türlü rapora itiraz başvuruları artık kabul edilecek.