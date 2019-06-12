  • $5,8193
  • 6,5936
  • 249.861
  • 93.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:30

Hastaneden kaçan hırsız baba-oğul kovalamaca sonunda yakalandı

Hastaneden kaçan hırsız baba-oğul kovalamaca sonunda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçmak isterken kaza yapıp yaralanan baba- oğul, tedavi gördükleri hastaneden kaçtı. Otomobil kiralayarak, izlerini kaybettirmeye çalışan baba- oğul, ikinci kez polisle girdikleri kovalamaca sonunda yeniden yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda Burhan Ş. (45) ile oğlu Batuhan Ş. (20), çaldıkları otomobil ile polisten kaçmak isterken elektrik direğine çarparak, kaza yaptı. Yaralanan baba- oğul, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak ikili, dün öğle saatlerinde hastaneden kaçarak, otomobil kiraladı. Ardından da İnegöl'e gitti.

Burada polis ekiplerince fark edilerek, 'dur' ihtarında bulunulan baba oğul, yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilden inip yaya olarak kaçmak isteyen ikili, kısa sürede yakalandı.
Videoyu OynatDownload

Kovalamaca sırasında düşerek bacağında kırık oluşan Batuhan Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba Burhan Ş. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Tuz Gölü Flamingolarla Bir Başka Güzel!

<p>Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.</p> <p>Olay, Antakya i

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.