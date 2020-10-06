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  • Hastanede dehşet: 'Sıranızı bekleyin' diyen doktorları darbettiler
06 Ekim 2020 Salı 09:52 | Son Güncelleme:

Hastanede dehşet: 'Sıranızı bekleyin' diyen doktorları darbettiler

Hastanede dehşet: 'Sıranızı bekleyin' diyen doktorları darbettiler
DHA

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye giden E.B. ve yanındaki arkadaşı, sıra beklememek için tartıştığı biri kadın iki doktoru darbetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen iki kişi hastaneyi birbirine kattı. E.B. isimli şahıs geçirdiği trafik kazası sonucu geldiği hastanede yanındaki arkadaşı ile doktorlara saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyledi. Ancak kadın doktor Ö.K. planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesini söyledi. Bunun üzerine E.B. kadın doktora hakaretler savurdu.

Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazlarda bulundu. E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Olay sonrası doktorlar polislerden yardım istedi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşkal ve araç bilgisinden yıla çıkan polis ekipleri Ankara Caddesi üzerinde şüphelileri yakaladı.

E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması ve araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan E.B.'nin yapılan kimlik sorgusunda kasten yaralama, cinsel istismar ve madde kullanımından dosyası olduğu, İ.H.Ç.’nin ise cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edildi.

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