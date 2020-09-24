24 Eylül 2020 Perşembe 17:31 | Son Güncelleme:
Hastanede dehşet anları: Eline aldığı copla ortalığı birbirine kattı
DHA
İstanbul Pendik'te ailesiyle tartıştığı iddiasıyla hastaneye getirilen genç kadın, eline aldığı copla polis odasını birbirine kattı. Genç kadın, çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle tartışma yaşayarak sinir krizi geçiren E.Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildi. Genç kadın taburcu olmasının ardından etrafa saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi.
DHA'da yer alan habere göre, polis odasına giren genç kadın, hastane polislerine saldırarak orada bulunan copla polis camlarını kırdı. Genç kadın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
İfadesi alınan E.Ç. çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.