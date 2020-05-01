Hastalık neden herkeste farklı seyrediyor?

OSMAN NURİ CERİT



Nedenin bulunması durumunda salgının yayılmasının engellenebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 22 ülkeden, 35 kurumdan bilim insanları, 50 yaş altında hastalığı yoğun bakımda geçiren, belirti göstermeden iyileşenler ve hastalanmayanların genetik yapısını karşılaştıracak.

CİNSİYET ÖNEMLİ FAKTÖR



Genetik yatkınlığın yanı sıra hastalığı farklı derecelerde geçirenlere ilişkin diğer ihtimallerde bilim adamlarının gündeminde. Hastaların tütün kullanma oranı bu kapsamda yapılan araştırmalardan birisi. Bilim insanları, enfeksiyonlara karşı kadınların bağışıklık sistemlerinin erkeklerden daha güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtiyor. Salgın sonrası hayatını kaybedenler arasında erkeklerin daha fazla olması bilim adamları tarafından incelenen başka bir konu.