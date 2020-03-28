Hasta PKK'lıya intihar talimatı

DEVRİM TOSUNOĞLU



PKK terör örgütünün dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, İran, Irak ve Suriye’deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı. Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı. Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı. Teröristler kaçmak ya da intiharı çare olarak görüyor.

‘CANLI BOMBA OLUN’



Örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk etti. Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu militanları şehre inerek insanlara bulaştırmaya ve canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor. Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor. Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor.

TELSİZDEN KONUŞMALAR YASAKLANDI



Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, koronavirüs belirtileri taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor. Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen sözde üst yönetim, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını dahi yasakladı.