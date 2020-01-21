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Hasankeyf'te su yükseliyor

Hasankeyf'te su yükseliyor

Ilısu Barajı Hidro-elektrik Santrali’nde tutulan su miktarındaki artışla birlikte tarihi antik kent Hasankeyf’te de sular yükselmeye başladı. Bölgenin önceki ve sonraki hali havadan görüntülendi.

Batman’da Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor. Baraj göl alanından etkilenen Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşmesiyle Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresinin taşınma işlemleri tamamlandı. Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf, suların yükselişinin öncesinde ve sonrasında havadan görüntülendi. 

GÖL HAVZASI DOLUYOR

Çekilen görüntülerde araçların kullandığı köprünün ayaklarının büyük bir kısmının sular altında kaldığı görülürken, su seviyesinin ne kadar yükseldiği gözler önüne seriliyor. Tutulan su miktarındaki artışın devam ettiği baraj sayesinde göl havzasında kalan Hasankeyf’te de su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

(İHA)


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