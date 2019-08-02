Hasan pes etmedi: Harp Okulu'na girdi

YELDA GÖKDAĞ

Sivas’ta Devlet Çocuk Evi’nde yetişen ve LGS’de ilk 100’e girip ilk tercihi olan Sivas Fen Lisesi’ni kazanan 15 yaşındaki Zeliha Yıldız’ın ardından, Konya Çocuk Evi’nden de bir başarı öyküsü geldi. Ailevi nedenlerle 12 yaşında devlet korumasına alınan ve Konya Çocuk Evi’ne yerleştirilen Hasan Düldül, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi sınavlarını kazanarak Hava Harp Okulu’na girmeyi başardı. YKS’de de büyük başarı gösteren Düldül, sayısal puan türünde 444.308 puan alarak Türkiye sıralamasında 33 bin 745’inci oldu.

Bu maçı bırakmadık

Binlerce adayı geride bırakan ve uçuş testlerini de geçerek Hava Harp Okulu’na kabul edilen 19 yaşındaki Hasan, devlete olan vefa borcunu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderdiği teşekkür mektubunda dile getirdi. Duygu dolu mektubunda “yetiştirme yurdunda değil, 30 kardeşimin olduğu kocaman bir ailede büyüdüm” diyen Hasan Düldül şunları ifade etti: "Babam gibi gördüğüm hocalarımın tabiriyle ‘bu maçı bırakmadık’ ve asla pes etmedik.”

İşte o vefa mektubu: ‘Vatanıma hizmet edeceğim’

"Bu yazıyı kendi reklamımı yapmak ve başarılarımı anlatmak için değil, benim gibi devlet yurtlarında kalan kimsesiz, annesi babası ayrı olan çocukların neler başarabildiğini göstermek için kaleme alıyorum. Bizler hayata biraz geriden ve zor bir yerden başlayan insanlarız. Bizler hayata belki geriden başladık, ama asla pes etmedik. Buradan ayrılan her kardeşim insan olmayı, iyi bir vatandaş olmayı öğrenerek çıkıyor. Başarımda hocalarımın verdiği destekleri, devletimin sağladığı imkanları asla unutmayacağım. Bundan sonraki önceliğim, iyi bir pilot olmak ve vatanım için alacağım görevleri en iyi şekilde yaparak hayatımı devam ettirmek. Kimsesiz çocuklara verdiği ve vereceği destekler için devlet ailemize teşekkür ederim.”