01 Haziran 2019 Cumartesi 18:13 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:13
Hasan Kaçan'ın Yıldırım paylaşımı Twitter'ı salladı
Sanatçı Hasan Kaçan’ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.
Kaçan sosyal medya platformu Twitter’dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ‘’Ben ‘Berber Ali’nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım’a’’ ifadelerini kullandı. Kaçan’ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter’da trend topic oldu.