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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:13 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:13

Hasan Kaçan'ın Yıldırım paylaşımı Twitter'ı salladı

Hasan Kaçan'ın Yıldırım paylaşımı Twitter'ı salladı

Sanatçı Hasan Kaçan’ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Kaçan sosyal medya platformu Twitter’dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ‘’Ben ‘Berber Ali’nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım’a’’ ifadelerini kullandı. Kaçan’ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter’da trend topic oldu. 

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