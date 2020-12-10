Hasan Ali Toptaş kimdir, nereli? Hasan Ali Toptaş kaç yaşındadır?

Hasan Ali Toptaş'n hayatı ve eserleri hakkından detaylı arama yapılıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Hasan Ali Toptaş'a verilecek olan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün geri çekildiğini kamuoyu ile paylaştı. İlk öykü kitabını Bir Gülüşün Kimliği ile yapan Toptaş'ın, ikinci öykü kitabı ise Yoklar Fısıltısı olarak yayımlandı. Peki, Hasan Ali Toptaş kimdir?

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

1994'te Gölgesizler adlı yayımlanmamış romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.

HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI

Beni Kör Kuyularda

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Kuşlar Yasına Gider

Gölgesizler

Yalnızlıklar

Bin Hüzünlü Haz

Heba

Uykuların Doğusu

Ölü Zaman Gezginleri

Geçmiş Şimdi Gelecek

Harfler ve Notlar

Gecenin Gecesi

Sonsuzluğa Nokta

Kayıp Hayaller Kitabı

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Gecenin Gecesi

MERSİN KENTİ EDEBİYAT ÖDÜLÜ GERİ ÇEKİLDİ

MTSO'dan yapılan açıklamada, edebiyata ilginin geliştirilmesi için 14 yıldır Mersin Kenti Edebiyat Ödülleri'nin verildiği belirtildi.

Ödülün, bu yıl Toptaş'a verileceğinin duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.