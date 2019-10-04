Yüreği büyük kahramanlar 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde herkes kaçarken, 3/C sınıfındaki Berat Yalçın (8) ve Aleyna Revna Çelik’in (8) yürüme engelli arkadaşları Ecrin Başkaya’yı yalnız bırakmayıp ona yardımcı oldukları görüldü. Deprem anında çok korktuğunu söyleyen engelli kız, fedakar arkadaşlarına teşekkür etti.

KALSAYDI ÜZÜLÜRDÜM

Küçük yaşta gösterdikleri cesaret ve örnek davranışla gönüllerde taht kuran çocuklardan Aleyna “Kapıdan çıkacaktım. Ecrin’in sınıfta kaldığını görünce yardım ettim. Çok korkmuştuk” dedi. Berat ise “Onu bırakamazdım, orada kalsa üzülürdüm” şeklinde konuştu.