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Harekat öncesi Irak ve İran'la işbirliği

Harekat öncesi Irak ve İran'la işbirliği

Kuzey Irak’taki teröristlere karşı başlatılan ‘Pençe Operasyonu’ öncesi yoğun diplomasi trafiği yönetildi. Irak, IKBY ve İran’la temas kurulup destek alındı.

Osman Nuri CERİT

Terör örgütü PKK’nın başta Kandil olmak üzere Kuzey Irak’taki varlığına son vermek için düzenlenen Pençe operasyonlarının ardındaki yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti. 27 Mayıs’ta başlatılan operasyon öncesinde Irak’la temas kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in görüşmesinde K. Irak’taki terör varlığı en önemli başlık oldu. Haziranda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak için Erbil’e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da terörle mücadeleye destek istedi. Böylece daha önceki operasyonlarda Irak ve IKBY yönetiminden duyulan “Türk askerinin burada ne işi var” söylemi bu kez dillendirilmedi.

Tahran da PJAK’ı vuruyor

Türkiye, Suriye sürecinde işbirliği içinde hareket ettiği İran’la da PKK’yla mücadele konusunda temas kurdu. Türkiye’nin Pençe Operasyonu'nu başlattığı sırada Tahran yönetiminin de terör örgütünün İran ayağı PJAK’a karşı operasyona kalkışması işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirildi. 

174 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Operasyonu'nda 3 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 27 Mayıs’tan bu yana Pençe Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 71 oldu. Aynı dönemde Irak’ın kuzeyinde 174 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırına sevkıyat sürüyor

Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya askeri araç sevkıyatı yapıldı. İçinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy önceki gece Ceylanpınar’a ulaştı. Askeri araç, hudut karakollarında konuşlandırılacak.

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