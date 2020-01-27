Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? Milyoner sorusu ve cevabı!

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 27 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

A: Salı

B: Çarşamba

C: Perşembe

D: Cuma

Doğru cevap: C Perşembe