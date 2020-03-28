Hangisi 'uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere' anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HANGİSİ 'UYGUNSUZCA, YERLİ YERSİZ, GEREKSİZ YERE' ANLAMINA GELEN VE SÖZLÜKLERE GİRMİŞ BİR İFADE DEĞİLDİR?



A: Zırt pırt



B: Zırt fırt

C: Zırt tırt

D: Zırt zırt

Doğru cevap: C Zırt tırt