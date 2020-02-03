Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 3 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

A: İmece

B: Rasat

C: Türksat 4B

D: Göktürk-2

Doğru cevap: A İmece