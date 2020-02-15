Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 15 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

"Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

A: Francesco Totti

B: Cristiano Ronaldo

C: Lionel Messi

D: David Beckham

Doğru cevap: C Lionel Messi

 


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesinin üyeleri, seslerini incelterek bir kadınla görüştü

´Uzlaştırma´ Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

50 saattir devam ediyor: Söndürülemiyor!