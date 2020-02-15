"Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

A: Francesco Totti

B: Cristiano Ronaldo

C: Lionel Messi

D: David Beckham

Doğru cevap: C Lionel Messi