Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 15 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
"Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
A: Francesco Totti
B: Cristiano Ronaldo
C: Lionel Messi
D: David Beckham
Doğru cevap: C Lionel Messi