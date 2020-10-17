17 Ekim 2020 Cumartesi 22:33 | Son Güncelleme:
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir?
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİSİ SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR İFADE DEĞİLDİR?
A: Aslan yürekli
B: Kaplan yürekli
C: Deve yürekli
D: Tavşan yürekli