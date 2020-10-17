Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİSİ SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR İFADE DEĞİLDİR?

A: Aslan yürekli

B: Kaplan yürekli

C: Deve yürekli

D: Tavşan yürekli

Doğru cevap: B Kaplan yürekli