Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!
Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı: Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…
Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
A: Kangurular
B: Firavun fareleri
C: Çakallar
D: Şempanzeler
Doğru cevap: B Firavun fareleri