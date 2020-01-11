Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A: Kangurular

B: Firavun fareleri

C: Çakallar

D: Şempanzeler

Doğru cevap: B Firavun fareleri