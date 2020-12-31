Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesinde verilen Ig Nobel Ödülleri'ni kazanan çalışmaların konularından biri değildir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...



HANGİSİ, SIRA DIŞI VE SAÇMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA 1991'DEN BERİ HARVARD ÜNİVERSİTESİNDE VERİLEN IG NOBEL ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN ÇALIŞMALARIN KONULARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Penguenler takma kanatla uçabilir mi?

B: Ağaçkakanların başı neden ağrımaz?

C: Adı olan inek, olmayandan fazla süt verir mi?

D: Kediler hem katı hem sıvı sayılabilir mi?

Doğru cevap: A Penguenler takma kanatla uçabilir mi?