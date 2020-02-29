Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
"Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır?" sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 29 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır?
A: Karınca kuşu
B: Arı kuşu
C: Sinek kuşu
D: Çekirge kuşu
Doğru cevap: D Çekirge kuşu