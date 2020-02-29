Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır?



A: Karınca kuşu

B: Arı kuşu

C: Sinek kuşu

D: Çekirge kuşu

Doğru cevap: D Çekirge kuşu



