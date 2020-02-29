Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 319.519
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır" Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

"Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır?" sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 29 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi sığırcık'ın diğer adıdır?

A: Karınca kuşu

B:  Arı kuşu

C: Sinek kuşu

D: Çekirge kuşu

Doğru cevap: D Çekirge kuşu



Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
Aylar sonra sevgilisiyle ilk poz
'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
Mucize Doktor'a flaş transfer!
O paylaşım çıldırttı! Demet Şeyma'ya ateş püskürdü
<p>Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor.</p><p>Yunan askerleri düzens

SINIRDA GERİLİM ARTIYOR!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

102 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

Bakanlık talimat vermişti! Sınır kapılarına kuruldu