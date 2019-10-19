Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Eltieltiyeküstü

B: Civankaşı

C: Yiğitbağrı

D: Ciğerdeldi

Doğru cevap: Yiğitbağrı