Hangisi kış uykusuna yatmaz? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



HANGİSİ KIŞ UYKUSUNA YATMAZ?

A: Yer sincabı

B: Uğur böceği

C: İmparator penguen

D: Fındık faresi

Doğru cevap: C İmparator penguen