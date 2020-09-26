26 Eylül 2020 Cumartesi 21:02 | Son Güncelleme:
Hangisi kış uykusuna yatmaz?
Hangisi kış uykusuna yatmaz? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Hangisi kış uykusuna yatmaz? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
HANGİSİ KIŞ UYKUSUNA YATMAZ?
A: Yer sincabı
B: Uğur böceği
C: İmparator penguen
D: Fındık faresi