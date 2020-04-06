Hangisi, İsmet İnönü'nün 1950'de Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra yaptığı görevlerden biri değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HANGİSİ, İSMET İNÖNÜ'NÜN 1950'DE CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİ BİTTİKTEN SONRA YAPTIĞI GÖREVLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Başbakanlık



B: Meclis Başkanlığı

C: Senatörlük

D: Parti Genel Başkanlığı

Doğru cevap: B Meclis Başkanlığı