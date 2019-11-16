Hangisi 'geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek' anlamındaki bir deyimdir? Milyoner sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi 'geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek' anlamındaki bir deyimdir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 16 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi 'geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek' anlamındaki bir deyimdir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi 'geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek' anlamındaki bir deyimdir?
A: Altmışaltıya bağlamak
B: Yetmişyediye bağlamak
C: Seksensekize bağlamak
D: Doksandokuza bağlamak
Doğru cevap: A: Altmışaltıya bağlamak