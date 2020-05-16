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  3. Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?

Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?

Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir"

Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi, Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HANGİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NA OSMANLI DEVLETİ ZAMANINDA VERİLEN ADLARDAN BİRİDİR?

A: Ege Boğazı

B: Akdeniz Boğazı

C: Marmara Boğazı

D: Karadeniz Boğazı

Doğru cevap: B Akdeniz Boğazı


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