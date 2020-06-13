13 Haziran 2020 Cumartesi 22:44 | Son Güncelleme:
"Hangisi bir narsistik sayı değildir?" sorusu ekran başındaki izleyicileri merakta bıraktı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
HANGİSİ BİR NARSİSTİK SAYI DEĞİLDİR?
A: 153
Hangisi bir narsistik sayı değildir?
"Hangisi bir narsistik sayı değildir?" sorusu geceye damgasını vurdu! Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 13 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
"Hangisi bir narsistik sayı değildir?" sorusu ekran başındaki izleyicileri merakta bıraktı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
HANGİSİ BİR NARSİSTİK SAYI DEĞİLDİR?
A: 153
B: 370
C: 371
D: 406
Doğru cevap: D: 406