Hangisi, bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...



HANGİSİ, BİR KARE BULMACADA TÜRKİYE'NİN BİR İLİ ŞEKLİNDEKİ SORUNUN CEVABI İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM KUTUCUK SAYISI OLAMAZ?

A: 7

B: 9

C: 11

D: 13

Doğru cevap: C 11