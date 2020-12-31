31 Aralık 2020 Perşembe 21:03 | Son Güncelleme:
Hangisi, bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz?
Hangisi, bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...
Hangisi, bir kare bulmacada Türkiye'nin bir ili şeklindeki sorunun cevabı için ayrılmış toplam kutucuk sayısı olamaz? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...
HANGİSİ, BİR KARE BULMACADA TÜRKİYE'NİN BİR İLİ ŞEKLİNDEKİ SORUNUN CEVABI İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM KUTUCUK SAYISI OLAMAZ?
A: 7
B: 9
C: 11
D: 13