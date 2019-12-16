Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi bir atasözüdür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Hangisi bir atasözüdür?

A: Bilgidir sermaye, gerisi hikaye

B: Akrep ile yılan, gerisi yalan

C: Kaş ile göz, gerisi söz

D: Helalühoş, gerisi boş

Doğru cevap: C Kaş ile göz, gerisi söz