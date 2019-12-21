Hangisi ansızın anlamına gelen bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!
Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 21 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…
Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir?
A: Larpadak
B: Rappadak
C: Şırakkadak
D: Baddadak
Doğru cevap: D Baddadak