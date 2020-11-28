Hangisi, 1918-1922 arasındaki Mütareke döneminde İstanbul'da kurulmuş olan bir dernektir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte 21 Kasım Cumartesi akşamı çıkan o soru ve cevabı...



HANGİSİ, 1918-1922 ARASINDAKİ MÜTAREKE DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA KURULMUŞ OLAN BİR DERNEKTİR?

A: İskambille Savaş Derneği

B: Tombalacılarla Mücadele Derneği

C: Satranç Oynamayı Bıraktırma Derneği

D: Tavla Oyununu Yasaklatma Derneği

Doğru cevap: B Tombalacılarla Mücadele Derneği

Rus kadınlarına karşı duyulan tepkilerin İstanbul’da bir süre sonra daha organize bir hale gelmeye başladığı görülmektedir. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın Cumhuriyetin ilanını izleyen günlerde millileştirilmesinde rol oynayan Ahmet Hamdi Başar, Rus kadınların tombala oynatmaları ile mücadele etmek üzere “Tombalacılarla Mücadele Derneği’ni kurar.