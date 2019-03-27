Hangi yönetmen, tüm Oscar ödüllerini En İyi Özgün Senaryo dalında almıştır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 27 Mart tarihli özel bölümünde sorulan Hangi yönetmen, kariyeri boyunca kazandığı tüm Oscar ödüllerini En İyi Özgün Senaryo dalında almıştır? sorusunun yanıtı nedir? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı!

Doğru cevap: Quentin Tarantino