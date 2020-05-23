Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



HANGİ ÜLKENİN ULUSAL BAYRAĞINDA HİLAL AMBLEMİ YOKTUR?



A: Singapur



B: Fas

C: Hırvatistan

D: Malezya

Doğru cevap: B Fas

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