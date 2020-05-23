23 Mayıs 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
HANGİ ÜLKENİN ULUSAL BAYRAĞINDA HİLAL AMBLEMİ YOKTUR?
A: Singapur
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
HANGİ ÜLKENİN ULUSAL BAYRAĞINDA HİLAL AMBLEMİ YOKTUR?
A: Singapur
B: Fas
C: Hırvatistan
D: Malezya
Doğru cevap: B Fas