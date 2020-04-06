Hangi ülkenin okyanusa kıyısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
Hangi ülkenin okyanusa kıyısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…
Hangi ülkenin okyanusa kıyısı vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
HANGİ ÜLKENİN OKYANUSA KIYISI VARDIR?
A: Uganda
B: Moritanya
C: Paraguay
D: Belarus
Doğru cevap: B Moritanya