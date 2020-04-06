Hangi ülkenin okyanusa kıyısı vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Hangi ülkenin okyanusa kıyısı vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HANGİ ÜLKENİN OKYANUSA KIYISI VARDIR?



A: Uganda



B: Moritanya

C: Paraguay

D: Belarus

Doğru cevap: B Moritanya