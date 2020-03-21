Hangi ülkelere uçuş yasağı var? Hangi ülkelere uçuş yasaklandı? İşte SHGM açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu. Böylece toplam 68 ülkeye uçuşlar durdurulmuş oldu. "Hangi ülkelere uçuş yasağı var?" sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

SHGM SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur." denildi.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAĞI VAR?