Hangi spor tasarlanırken kışın kapalı alanda oyuncuların üşümeden oynayabilmesi amaçlanmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



HANGİ SPOR TASARLANIRKEN KIŞIN KAPALI ALANDA OYUNCULARIN ÜŞÜMEDEN OYNAYABİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR?

A: Golf

B: Basketbol

C: Futbol

D: Tenis

Doğru cevap: B Basketbol