21 Kasım 2020 Cumartesi 23:28 | Son Güncelleme:
Hangi spor tasarlanırken kışın kapalı alanda oyuncuların üşümeden oynayabilmesi amaçlanmıştır?
Hangi spor tasarlanırken kışın kapalı alanda oyuncuların üşümeden oynayabilmesi amaçlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv'de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
Hangi spor tasarlanırken kışın kapalı alanda oyuncuların üşümeden oynayabilmesi amaçlanmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİ SPOR TASARLANIRKEN KIŞIN KAPALI ALANDA OYUNCULARIN ÜŞÜMEDEN OYNAYABİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR?
A: Golf
B: Basketbol
C: Futbol
D: Tenis