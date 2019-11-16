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  3. Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır" Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 16 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangi şehirdeki metro istasyonu sayısı diğerlerinden daha fazladır?

A: Tokyo

B: Pekin

C: Londra

D: New York

Doğru cevap: D New York

New York metrosu 468 istasyonuyla dünyanın en geniş metro ağıdır. New York Metrosu ayrıca dünyanın en eski toplu taşıma sistemlerinden biridir.

 

 

 

 


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