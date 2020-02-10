Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?

A: Cüneyt Arkın

B: Kartal Tibet

C: Filiz Akın

D: Fatma Girik

Doğru cevap: C Filiz Akın