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  3. Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?

Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?

Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?

A: Cüneyt Arkın

B: Kartal Tibet

C: Filiz Akın

D: Fatma Girik

Doğru cevap: C Filiz Akın

 


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